Mão Morta e Marta Ren vão atuar na terceira edição do Luna Fest, que vai decorrer de 31 de julho a 2 de agosto de 2025, na Praça da Canção, em Coimbra, anunciou hoje a organização.

A banda bracarense liderada por Adolfo Luxúria Canibal, que lança em janeiro o álbum “Viva la Muerte”, e a cantora Marta Ren são alguns dos primeiros nomes anunciados para a edição de 2025 do festival de rock de Coimbra, revelou hoje a organização, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Segundo Tito Santana, da organização do Luna Fest, os Mão Morta deveriam ter atuado na edição deste ano do festival, mas um problema de saúde do vocalista da banda obrigou ao cancelamento do concerto, que foi remarcado para 2025.

A estes dois nomes juntam-se também Maquina, banda que lançou este ano o seu segundo álbum, “Prata”, a dupla Agressive Girls e os The Pages.

Em declarações à agência Lusa, Tito Santana informou que serão novamente sete bandas por dia e disse que há a intenção de ter dois palcos no recinto da Praça da Canção – vontade já manifestada para este ano, mas que não se concretizou.

“Temos várias ideias para o festival do próximo ano, nomeadamente colmatar erros das últimas edições e assegurar uma estrutura profissional”, criando condições “para ser um evento à escala que merece”, sublinhou o responsável do festival, que este ano viu um dos cabeças de cartaz, os Psychedelic Furs, cancelarem o seu concerto na hora, depois de vários atrasos e uma falha de som.

Tito Santana realçou ainda que o cartaz para 2025 será “muito mais homogéneo” e com “mais projetos novos, para dar alguma frescura ao festival”.

Este elemento da direção do festival aclarou que em janeiro a organização deverá anunciar mais bandas para a edição de 2025.

O bilhete geral para o Luna Fest, neste momento, custa 60 euros.

O Luna Fest nasceu em 2023 e já passaram pelo festival nomes como Gang of Four, John Cale, Buzzcocks ou Jon Spencer.