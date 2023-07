“A vertente social para mim é lógica. Não compreendo como é que os outros festivais, que têm um poder enorme, não o fazem”, disse na semana passada o músico Victor Torpedo, criador, com Tito Santana, responsável pelo bar de Coimbra Pinga Amor, do festival.

Consciente da “função social” que os eventos musicais podem ter, a organização estabeleceu parcerias, designadamente, com a Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra (APCC), no âmbito da qual cede 550 bilhetes gerais, que serão vendidos pela Associação, com a receita a reverter totalmente para a compra de equipamentos destra instituição sediada na Quinta da Conraria, em Coimbra.

Já com o Instituto Português do Sangue, a organização vai oferecer bilhetes gerais a quem, em dias designados do festival, for dar sangue ao Instituto e publique uma fotografia nas redes sociais a fazê-lo.

O Luna Fest também estabeleceu um acordo com as repúblicas de estudantes de Coimbra Rapó-Taxo e Fantasmas, ajudando com a cedência de bilhetes gerais.

Victor Torpedo apelou aos festivais que, “em vez de estarem a fazer promoções, às vezes ‘babacas’” repliquem iniciativas semelhantes.

O evento, a realizar na Praça da Canção, na margem esquerda do rio Mondego, em Coimbra, conta com a presença dos Devo, que irão tocar pela primeira vez em Portugal, no último dia do festival.

A comemorar 50 anos de existência, a banda norte-americana vai apresentar-se em Coimbra com três dos seus cinco elementos originais, os irmãos Mark e Bob Mothersbaugh e Gerald Casale.

Para o mesmo dia, estão também confirmados Ruts DC, Gang of Four, The Only Ones, Yummy Fur e Bruno & The Outrageous Methods Of Presentation.

O festival começa, contudo, no dia 16 de agosto, com THE DSM IV, Robert Gorl & Daf, The Undertones, The Speedways e John Cale & Band.

No dia seguinte, 17 de agosto, sobem ao palco Oh! Gunquit, The Black Lips, Finale, Buzzcocks, La Elite e Hickoids.

Já no dia 18 de agosto é a vez de La Femme, The Phobics, The Damned, Os Fleshtones e The Star Spangle, sendo que 5ª Punkada, Eel Men, Dissidenten, Martin Dupont, A Certain Ratio e The Rezillos atuam no dia 19.

O evento conta com um apoio de 25 mil euros da Câmara Municipal de Coimbra, entre outros parceiros.

“É, de facto, um festival que nós queremos que se afirme em Coimbra. […] Faltava em Coimbra um festival deste tipo”, sustentou, por seu lado, o presidente da Câmara, José Manuel Silva.

O festival “não tem só uma preocupação de música”, por isso, “merece o apoio da cidade”, frisou o autarca.

Os bilhetes podem ser adquiridos através do link https://lunafestcoimbra.bol.pt/.