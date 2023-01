Os bilhetes para o concerto de Madonna no dia 6 de novembro, na Altice Arena, em Lisboa, foram colocados à venda na sexta-feira, dia 20 de janeiro, e encontram-se esgotados. Esta segunda-feira, dia 23, a promotora Ritmos & Blues confirmou uma nova data: a artista vai também subir ao palco da sala lisboeta no dia 7 de novembro.

A primeira parte dos concertos ficarão a cargo de Bob the Drag Queen (a.k.a. Caldwell Tidicue).

Os bilhetes para os concerto na sala lisboeta estão à venda em exclusivo na MEO Blueticket (ver aqui) e em todas as Lojas MEO.

Os preços dos bilhetes (balcão e plateia) para o concerto de Madonna variam entre os 40 (balcão 2 & mobilidade condicionada) e os 300 euros (balcão 0). As entradas para a plateia em pé estão à venda por 175 euros (sem lugar marcado).

Os fãs podem ainda adquirir packs VIPs especiais. O Immaculate Vip Package (que incluiu, por exemplo, bilhete premium; visita aos bastidores; foto de grupo no palco, festa temática e red carpet) está à venda por 1037,84 euros. Já o Iconic Vip Package pode ser adquirido por 696,56 euros; o You Can Dance Premium Ticket Package tem o valor de 521,42 euros; Where's The Party Premium Ticket Package custa 257,47 euros; e o Gold Circle Early Entry Ticket Package é vendido por 464,04 euros.

A promotora adianta que a "The Celebration Tour" vai revisitar todo o percurso artístico de Madonna ao longo de quatro décadas e homenagear a cidade de Nova Iorque – onde começou a sua carreira musical. "Estou entusiasmada por explorar o maior número de canções possível e dar aos meus fãs o espetáculo que há tanto tempo esperam", frisa a artista em comunicado.

A digressão mundial "The Celebration Tour" arranca a 15 de julho na Rogers Arena, em Vancouver, no Canadá.

A artista atuou pela última vez em Portugal no início de 2020, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no âmbito da "Madame X Tour" - recorde aqui o concerto.

Na nova digressão, a estrela da pop, de 64 anos, vai recordar todos os grandes sucessos da sua carreira, desde o álbum de estreia, editado em 1983, até "Madame X", de 2019. A revista Billboard sublinha que Madonna não terá dificuldades em escolher o alinhamento dos espetáculos, lembrando que a cantora norte-americana colocou 57 singles no top Hot 100.

"Será a maior digressão que ela já fez", adiantou uma fonte à revista Billboard, acrescentando que os concertos vão contar "com uma grande produção" e com "momentos escandalosos".

Madonna terminou a digressão de "Madame X" no início de 2020, tendo cancelado vários concertos devido a lesões. Apesar dos elogios da imprensa, os atrasos nos espetáculos irritou muitos dos fãs.

A "Sticky and Sweet Tour , de 2008-2009, de Madonna, é a maior digressão de sempre de uma artista feminina. No total, a 'rainha da pop' arrecadou 407 milhões de dólares. Já com os concertos de "Madame X", que decorreram em pequenas salas, a norte-americana lucrou 36,4 milhões de dólares - foram vendidos cerca de 124 mil bilhetes.

PREÇOS DOS BILHETES:

Balcão 0 (I) - 300,00 €

Balcão 0 (Ii)- 175,00 €

Balcão 1 (I) - 120,00 €

Balcão 1 (I) - Visibilidade Reduzida - 120,00 €

Balcão 1 (Ii) - 75,00 €

Balcão 1 (Ii) - Visibilidade Reduzida - 75,00 €

Balcão 2 (I) - 75,00 €

Balcão 2 (I) - Visibilidade Reduzida - 75,00 €

Balcão 2 (Ii) - 40,00 €

Balcão 2 (Ii) - Visibilidade Reduzida - 40,00 €

Floor A Ga - 250,00 €

Ga Pit 1 - 250,00 €

Ga Pit 2 - 250,00 €

Mobilidade Condicionada - 40,00 €

Plateia Em Pé - 175,00 €

L: LUGAR MARCADO M: SEM LUGAR MARCADO

IMMACULATE VIP PACKAGE - 1037,84 euros

• Bilhete premium reservado nas primeiras 5 filas do Balcão 0(i)

• Acesso exclusivo a uma visita aos bastidores conduzida pelo anfitrião VIP*

• Foto de grupo no palco onde a Madonna atuará algumas horas depois**

• Acesso e entrada prioritário

• Acesso a um cocktail antes do espetáculo com aperitivos, cerveja, vinho e refrigerantes

• Festa temática com os principais êxitos de Madonna durante o cocktail antes do espetáculo

• Passadeira vermelha e oportunidade fotográfica comemorativa da sua noite

• Oportunidade de compra de merchandising sem filas, quando disponível

• Litografias de edição limitada

• Artigo de merchandising exclusivo para compradores de pacotes

• Artigo de merchandising exclusivo para o pacote Immaculate

• Passe laminado & lanyard comemorativo

• Zona de check-in com staff no evento

* Extensão e características da visita está sujeita às regulamentações do recinto

** Não há envolvimento da artista no pacote

ICONIC VIP PACKAGE - 696,56€

• Um bilhete em pé para o Danceteria (GA pit 1) ou Sound Factory (GA Pit 2)

• Acesso e entrada prioritário

• Acesso a um cocktail antes do espetáculo com aperitivos, cerveja, vinho e refrigerantes

• Festa temática com os principais êxitos de Madonna durante o cocktail antes do espetáculo

• Passadeira vermelha e oportunidade fotográfica comemorativa da tua noite

• Oportunidade de compra de merchandising sem filas, quando disponível

• Litografia de edição limitada

• Artigo de merchandising exclusivo para compradores de pacotes

• Passe laminado & lanyard comemorativo

• Zona de check-in com staff no evento

YOU CAN DANCE PREMIUM TICKET PACKAGE - 521,42€

• Um bilhete reservado premium no Balcão 0(i)

• Litografia de edição limitada

• Artigo de merchandising exclusivo para compradores de pacotes

• Passe laminado & lanyard comemorativo

• Zona de check-in com staff no evento

WHERE'S THE PARTY PREMIUM TICKET PACKAGE - 257,47 euros

• Um bilhete reservado Balcão 1(i)

• Litografia de edição limitada

• Artigo de merchandising exclusivo para compradores de pacotes

• Passe laminado & lanyard comemorativo

• Zona de check-in com staff no evento

GOLD CIRCLE EARLY ENTRY TICKET PACKAGE - 464,04€

• Um bilhete em pé para o Floor A GA

• Entrada antecipada para o Floor A GA

• Litografia de edição limitada

• Artigo de merchandising exclusivo para compradores de pacotes

• Passe laminado & lanyard comemorativo

• Zona de check-in com staff no evento