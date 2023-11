Madonna está de volta a Portugal para dois concertos.

A 'rainha da pop' sobe esta segunda e terça-feira, 6 e 7 de novembro, ao palco da Altice Arena, em Lisboa. Os concertos estão praticamente esgotados, estando apenas bilhetes disponíveis para a plateia, por 250 euros.

Nos concertos da "The Celebration Tour", Madonna viaja pelas várias eras da sua carreira. O espetáculo é divido em seis atos, contando ainda com um encore.

Em palco, a artista norte-americana recorda temas como "Like a Prayer", "Erotica", "La Isla Bonita", "Don't Cry For Me Argentina" ou "Ray of Light". Para a despedida, a cantora tem apostado em "Bitch I'm Madonna" e Celebration".

Produzida pela Live Nation, a digressão mundial vai passar por 35 cidades. A promotora adianta que a "The Celebration Tour" revisita todo o percurso artístico de Madonna ao longo de quatro décadas e homenagear a cidade de Nova Iorque – onde começou a sua carreira musical.

"Estou entusiasmada por explorar o maior número de canções possível e dar aos meus fãs o espetáculo que há tanto tempo esperam", frisou a artista em comunicado.

ALINHAMENTO:

PARTE 1

Nothing Really Matters

Everybody

Into the Groove

Burning Up

Open Your Heart

Holiday

PARTE 2

Live to Tell

Like a Prayer

PARTE 3

Erotica

Justify My Lofe

Hung Up

Bad Girl

PARTE 4

Vogue

Human Nature

Crazy for You

PARTE 5

Die Another Day

Don't Tell Me

Mother and Father

I Will Survive (Gloria Gaynor)

La Isla Bonita

Don't Cry For Me Argentina

PARTE 6

Bedtime Story

Ray of Light

Rain

ENCORE