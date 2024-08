Oito anos depois, Adele está de volta à Europa. A cantora arrancou a sua mini-residência artística em Munique este fim de semana, nos dias 2 e 3 de agosto.

A britânica tem concertos agendados na Messe München para os dias 9, 10, 14, 15, 23, 24, 30 e 31 de agosto. O recinto preparado exclusivamente para a artista tem capacidade para 80 mil pessoas.

O alinhamento dos concertos conta com todos os sucessos de Adele. "Hello", "Rumour Has It", "I Drink Wine", "Water Under the Bridge" e "Easy on Me" foram os temas escolhidos pela cantora para o arranque da noite.

A setlist conta ainda com canções como "Hometown Glory", "Make You Feel My Love" (Bob Dylan), "Skyfall", "All I Ask" ou "Set Fire to the Rain". Já a despedida é ao som de "When We Were Young", "Someone Like You" e "Rolling in the Deep".

Veja os vídeos dos concertos:

Após terminar a sua residência artística em Las Vegas a 23 de novembro, Adele planeia uma longa pausa na carreira para seguir outros interesses artísticos.

Tal como afirmara num concerto em janeiro, a artista diz que um álbum não está no horizonte para os próximos tempos.

“Não tenho nenhum plano para novas músicas. Quero uma grande pausa depois disto e acho que quero fazer outras coisas criativas, pelo menos durante algum tempo”, disse numa entrevista ao canal alemão ZDF (citada pela Variety), antecipando uma série de concertos que dará em Munique em agosto.

Adele mantém a residência artística “Weekends With Adele” ("Fins de semana com Adele") no hotel Caesars Palace desde novembro de 2022.