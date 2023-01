Com mais de 3,332 mil milhões de reproduções, "Blinding Lights", de The Weeknd, tornou-se a canção mais ouvida de sempre no Spotify. O recorde foi batido este fim de semana e, de acordo com o site Chart Data, o tema ultrapassou "Shape of You", de Ed Sheeran.

As duas canções continuam a ser as únicas com mais de três mil milhões de reproduções no serviço de streaming.

Segundo a revista NME, no final de 2021, "Blinding Lights", sagrou-se o single de maior sucesso da história dos tops da revista Billboard. O single do álbum "After Hours", editado em 2019, esteve no ranking norte-americano mais de 100 semanas.