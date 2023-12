Maria Leal foi uma das convidadas especiais da Festa de Natal do Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira.

Nas redes sociais, a artista partilhou um pequeno vídeo da atuação e o momento tornou-se viral, somando dezenas de comentários,

"E foi assim a Festa de Natal do Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira. Juntamente com o Fernando Rocha fomos animar estas pessoas, dar-lhes uma palavra de força e esperança e acima de tudo proporcionar-lhes um dia diferente. Um Feliz Natal para todos eles e beijinhos às famílias", escreveu Maria Leal na sua conta no Facebook.

No Facebook, o vídeo mais de 300 mil visualizações e 700 partilhas.

Veja o vídeo: