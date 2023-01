Na sala da Boavista, Mariza vai interpretar canções de Amália Rodrigues, a quem dedicou o seu mais recente álbum, “Mariza Canta Amália”, editado em novembro de 2020, indica o comunicado da Casa da Música.

A cantora gravou no seu álbum de estreia temas de Amália, e um poema da fadista, “Ó Gente da Minha Terra”, com música de Tiago Machado.

Do alinhamento do álbum dedicado a Amália, Mariza canta dez temas, entre os quais os incontornáveis "Barco Negro" (Caco Velho/Piratini, numa adaptação da letra por David Mourão-Ferreira), "Povo que Lavas no Rio" (Pedro Homem de Mello/Fado Vitória, de Joaquim Campos), "Foi Deus" (Alberto Janes), "Lágrima" (Amália/Carlos Gonçalves) e "Gaivota"(Alexandre O'Neil/Alain Oulman).

Em março, Mariza tem previsto atuar, no dia 13, na Alter Opera, em Frankfurt e, no dia seguinte, na sala Die Glocke Grober, em Dusseldorf, na Alemanha. Em junho, no dia 7, sobe ao palco do Auditório Parca Dela Musica, em Roma.

Nascida em Moçambique, Mariza veio viver para o bairro lisboeta da Mouraria, ainda menina, e revelou-se em 2002. Ao longo da carreira recebeu, entre outras distinções, o Prémio European Border Breakers Award, do MIDEM, em 2004, o Prémio Amália Rodrigues/Internacional, em 2005 e, em 2006, o Prémio BBC Radio 3, para a Melhor Artista da Europa de World Music. No mesmo ano, o Estado Português condecorou-a com a Ordem do Infante D. Henrique (grau comendadora).