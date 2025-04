Miguel Araújo, Quinta do Bill, Pedro Abrunhosa, Nininho Vaz Maia, Dillaz, Camané e David Antunes estão confirmados para o Festival de Gastronomia do Maranho, que se realiza na Sertã de 17 a 20 de julho.

Em comunicado, o município da Sertã, no distrito de Castelo Branco, explicou que as inscrições para expositores na 13.ª edição do Festival de Gastronomia do Maranho já estão a decorrer e que podem ser feitas por entidades de todos os setores de atividade.

Este evento “desempenha um papel fulcral na promoção do património gastronómico, assim como na dinamização dos diversos setores da economia”.

Além dos concertos, este certame é um palco privilegiado do melhor que se faz no concelho sertaginense em termos de cultura, gastronomia, turismo e economia.

Assim, para além do setor agroalimentar, artesanato, doçaria e setor primário, podem também inscrever-se expositores de comércio, indústria e serviços, maquinaria agrícola e industrial e veículos automóveis.

O fecho do certame vai estar a cargo da Filarmónica Aurora Pedroguense e da Banda “Os Red” (Rapazes Extremamente Divertidos).

Destaque ainda para o Palco DJ e para os concertos de abertura do palco principal que, todos os dias, será feito por novos músicos, cujos nomes decorrerão de um concurso de talentos.

O festival realiza-se na Alameda da Carvalha, na Sertã.