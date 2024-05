Em comunicado, o município refere que o cartaz contempla cerca de 40 atividades, sendo outro dos destaques o desfile das marchas, marcado para a noite de 12 de junho.

O centenário da Capela de Santo António dá o mote para o desfile deste ano, que conta com a participação de 10 associações locais.

Do programa de animação das Festas Antoninas, destaque ainda para os Sons do Minho, um encontro de cavaquinhos, uma caminhada camiliana, o desfile “Tocá Bombar”, um desfile etnográfico e um festival de folclore.

Na vertente religiosa, haverá a procissão em honra de Santo António a percorrer as principais ruas da cidade.

Antes disso, pela manhã, realiza-se a missa e a distribuição do pão, cumprindo-se uma tradição secular.

A abertura das festas estará a cargo dos mais pequenos, com as marchas infantis, no dia 7.

As Festas Antoninas de Famalicão constam no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial (INPCI), em resultado de um processo iniciado em 2015 com a adesão do município de Vila Nova de Famalicão ao projeto regional Romarias do Minho.