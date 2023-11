Entre os instrumentos que serão leiloados, está a guitarra, com a qual gravou o êxito "Money For Nothing", também usada no concerto "Live Aid", em 1985. Está avaliada entre 10 mil e 15 mil libras (entre cerca de de 11.400 e 17.100 euros, na cotação atual).

"Passei muito tempo com estas guitarras, mas elas precisam de um bom lar", afirma o cantor e virtuoso da guitarra de 74 anos, citado pela Christie’s.

No comunicado divulgado pela casa de leilões, Mark Knopfler diz que sabe que ficará "triste em vê-las partir" depois desses "momentos maravilhosos juntos".

"Para quê agarrar-me a elas quando há pessoas que adorariam tê-las e tocar com elas todos os dias?", acrescenta a estrela dos Dire Straits, banda com a qual criou um dos sons mais emblemáticos dos anos 1980, inspirado no blues e na country.

A coleção de 120 guitarras e amplificadores à venda cobre os 50 anos de carreira de Mark Knopfler.

Um dos instrumentos mais valiosos do leilão é uma guitarra Les Paul Standard, de 1959, adquirida de Bobby Tench, do Jeff Beck Group, com um preço de venda estimado entre 300 mil e 500 mil libras (entre 343 mil e 570 mil euros).

O leilão realiza-se a 31 de janeiro, em Londres. Será precedido de uma exposição, de 9 a 13 de dezembro, em Nova Iorque, e posteriormente em Londres, na sede da Christie's. Um quarto dos lucros do leilão irá para instituições beneficentes, incluindo a Cruz Vermelha britânica.