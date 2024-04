Mark Knopfler editou esta sexta-feira, dia 12 de abril, "One Deep River", o seu décimo álbum de estúdio como artista a solo. O disco, que já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música, conta com canções com "texturas de guitarra refinadas" e que cruzam géneros como o blues, a folk ou o rock.

O álbum foi produzido por Knopfler e pelo seu colaborador de longa data, Guy Fletcher, e foi gravado nos modernos British Grove Studios, em Londres.

A banda conta com Mark Knopfler nas guitarras, Jim Cox e Guy Fletcher nos teclados, Glenn Worf no baixo, Ian Thomas na bateria e Danny Cummings na percussão, Richard Bennett na guitarra e Greg Leisz no guitarra elétrica de pedal e na guitarra havaiana; Mike McGoldrick toca apito e gaita irlandesa, e John McCusker toca violino, enquanto as irmãs Topolski Emma e Tamsin fazem coros.

Mark Knopfler, considerado um dos maiores guitarristas de todos os tempos, ganhou destaque pela primeira vez na década de 1980 como líder dos Dire Straits. Em 1995, o músico iniciou um novo caminho como artista a solo e, nos anos seguintes, lançou nove álbuns.

Em comunicado, a Universal Music sublinha que "2024 tem sido um ano muito agitado para Mark". "Em janeiro, a coleção de guitarras de Mark Knopfler foi leiloada na Christies, com várias guitarras a terem sido vendidas por valores recordes. A 15 de março, os Mark Knopfler’s Guitar Heroes lançaram uma recriação arrepiante da canção 'Going Home (Theme From Local Hero)', por um quem é quem dos guitarristas mais lendários da história, para as instituições de beneficência Teenage Cancer Trust e Teen Cancer America", lembra a editora.