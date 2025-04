Matias Damásio assinala duas décadas de percurso musical com dois concertos agendados para o final de 2025. O músico atua a 29 de novembro no MEO Arena, em Lisboa, e a 13 de dezembro na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

Em comunicado, o artista afirma que "celebrar 20 anos de carreira é mais do que uma marca temporal". "É um testemunho de amor, resiliência e conexão com todos que me acompanham desde o início", acrescenta.

Nos concertos, Matias Damásio vai viajar pelos temas mais marcantes da sua carreira, como "Loucos", "Matemática do Amor" e "Como Antes", e contar com vários convidados especiais.

Os bilhetes ficam disponíveis a partir desta quarta-feira, 24 de abril, às 15h00, nos pontos de venda habituais.