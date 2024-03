Em 2023, o MEO Arena (denominada Altice Arena até ao mês passado) voltou a entrar no ranking das arenas europeias com mais bilhetes vendidos.

Segundo a Magna Charta, edição dedicada ao mercado europeu da Pollstar, a maior sala de espetáculos de Portugal alcançou o 10.º lugar em termos de venda de bilhetes, com cerca de 570 mil. A nível mundial, a arena ocupa a 37.ª posição.

No ano passado, o MEO Arena recebeu, por exemplo, Madonna, Roger Waters, Robbie Williams ou os portugueses Fernando Daniel, Carolina Deslandes, Os Quatro e Meia, #ujos - Miguel Araújo e António Zambujo e Encore Tour D’ZRT.

"Este é mais um dos grandes momentos da nossa história. Estarmos novamente entre as 10 maiores arenas é o resultado da consistência do nosso trabalho e é a prova de que estamos certos em ter a ambição de competir com as maiores e melhores salas", afirma Jorge Vinha da Silva, CEO da Arena Atlântico, proprietário do MEO Arena.

O Madison Square Garden (1 985 832 bilhetes vendidos), em Nova Iorque, lidera o Top Worldide Arenas da Pollstar. Em segundo lugar está a Movistar Arena (1 451 096 bilhetes), em Santiago do Chile, seguida pela The 02 (1 264 882 bilhetes), em Londres.

Já o El WiZink Center, em Madrid, é o quarto maior recinto do mundo por atividade e entradas vendidas de 2023. Em 2023, a sala recebeu 207 eventos e vendeu certa de um milhão e 200 mil bilhetes.