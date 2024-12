O MEO Arena, em Lisboa, está entre as 50 maiores salas de espetáculos do mundo. Tal como em 2023, este ano, o espaço conquistou o 37.º lugar no top global das arenas com mais atividade e bilhetes vendidos, de acordo com o ranking da revista Pollstar, considerada uma das mais prestigiadas publicações da indústria de concertos a nível mundial.

A nível europeu, o MEO Arena estabeleceu-se como a décima sala com mais bilhetes vendidos.

Segundo os dados da revista, em 2024, foram vendidos mais de 666 mil bilhetes para os espetáculos no MEO Arena, correspondendo a mais de 38 milhões. Em comparação com 2023, este ano foram vendidos cerca de mais 100 mil bilhetes.

Nos últimos meses, o a maior sala do país recebeu, por exemplo, concertos de Olivia Rodrigo, Travis Scott, Karol G, André Rieu, Pedro Abrunhosa, Mariza, Cigarettes After Sex, Nick Cave, Moonspell, Bryan Adams, Bárbara Tinoco, Roberto Carlos, Ana Castela ou 30 Seconds To Mars.

O top global da Pollstar é liderado pelo Madison Square Garden, em Nova Iorque, seguido pela K-Arena Yokohama, no Japão. Já o terceiro lugar pertence ao Wizink Center, em Madrid - a sala espanhola, que em 2025 se passará a chamar Movistar Arena, lidera o ranking europeu.

MEO ARENA créditos: LIVE NATION

TOP ARENAS 2024 - GLOBAL

Madison Square Garden, Nova Iorque (Estados Unidos) - 2 001 610 bilhetes vendidos K-Arena Yokohama, Yokohama (Japão) - 1 848 802 bilhetes vendidos Wizink Center, Madrid (Espanha) - 1 477 956 bilhetes vendidos Movistar Arena, Santiago do Chile (Chile) - 1 426 216 bilhetes vendidos Kia Forum, Inglewood (Estados Unidos) - 1 302 531 bilhetes vendidos

TOP ARENAS 2024 - EUROPA

Wizink Center, Madrid (Espanha) - 1 477 956 bilhetes vendidos The OVO Hydro, Glasgow (Reino Unido) - 1 171 407 bilhetes vendidos Ao Arena, Manchester (Reino Unido) - 1 137 679 bilhetes vendidos Accor Arena, Paris (França) - 1 088 075 bilhetes vendidos Lanxess Arena, Colónia (Alemanha) - 1 039 992 bilhetes vendidos The 02 - London, Londres (Reino Unido) - 948 770 bilhetes vendidos 3Arena, Dublin (Irlanda) - 924 278 bilhetes vendidos Unipol Forum, Assago (Itália) - 733 500 bilhetes vendidos Utilita Arena Birmingham, Birmingham (Reino Unido) - 715 107 bilhetes vendidos MEO Arena, Lisboa (Portugal) - 666 718 bilhetes vendidos

TRAVIS SCOTT créditos: TIAGO DAVID

Em novembro, a Autoridade da Concorrência (AdC) deu ‘luz verde’ à compra da promotora Ritmos & Blues e da gestora do MEO Arena pela Live Nation, anunciada em abril de 2023.

Em comunicado, a AdC salientou que a decisão de “não se opor à operação de concentração envolvendo a aquisição pela Live Nation Entertainment Inc. (LNE), de uma participação de controlo indireto da Ritmos & Blues Produções, Lda. (R&B) e da Arena Atlântico – Gestão de Recintos Multiusos, S.A. (Arena Atlântico) e respetivas subsidiárias”, foi possível “após a LNE propor compromissos para resolver as preocupações jusconcorrenciais identificadas pela AdC na sua investigação”.

A decisão agora adotada foi precedida de uma “investigação aprofundada”, depois de a AdC ter considerado que a operação de concentração poderia resultar em “entraves significativos à concorrência efetiva no mercado nacional ou numa parte substancial deste, resultantes de restrições, totais ou parciais, no acesso à MEO Arena por concorrentes no mercado de promoção de eventos ao vivo e no mercado de serviços de bilhética”.

A LNE comprometeu-se, assim, a garantir o acesso de todos os promotores à MEO Arena com base em condições justas, razoáveis e não discriminatórias, que os preços da MEO Arena permanecem baseados em condições justas, razoáveis e não discriminatórias perante qualquer alteração hipotética futura, e que será estabelecido um limite máximo de utilização da MEO Arena pela LNE e pela R&B, de modo a permitir que os demais produtores tenham acesso à sala, entre outras garantias.

“Nestes compromissos, cuja última versão foi apresentada em 21 de outubro de 2024, a LNE esclareceu, ainda que a Arena Atlântico não pode impor quaisquer comissões, taxas ou encargos de qualquer tipo aos Operadores de ‘Ticketing’ e aos Promotores Terceiros, com exceção dos estabelecidos no Documento da Política de Preços da MEO Arena, que faz parte dos Compromissos assumidos pela LNE”, esclareceu a AdC.