O MEO Marés Vivas anunciou esta segunda-feira, dia 24 de março, os últimos nomes que completam o cartaz da edição de 2025, marcada para os dias 18, 19 e 20 de julho, em Vila Nova de Gaia. O festival vai receber artistas como Scorpions, Xutos & Pontapés, Thirty Seconds to Mars, Miguel Araújo e Os Quatro e Meia, Pedro Sampaio, Ozuna e Calema.

Aos já anunciados, junta-se o guitarrista e cantor norte-americano Marcus King, que se estreia no palco MEO a 18 de julho. No mesmo dia, o festival recebe os Hybrid Theory, banda de tributo a Linkin Park que tem conquistado fãs em todo o mundo.

Já no dia 19 de julho, o festival vai celebrar a música portuguesa com Luís Trigacheiro & Buba Espinho e Nena & Joana Almeirante, que vão apresentar o projeto "Dois Pares de Botas".

No dia 20 de julho, o festival recebe Nenny, conhecida por temas como"Bússola" e "On You".

O MEO Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia, está marcado para os dias 18, 19 e 20 de julho. Os bilhetes já se encontram à venda na MEO Blueticket e lojas MEO.

MEO MARÉS VIVAS 2025

18 de julho

Scorpions

Xutos & Pontapés

Marcus King

Hybrid Theor

19 de julho

Thirty Seconds to Mars

Miguel Araújo e Os Quatro e Meia

Luís Trigacheiro e Buba Espinho

Nena e Joana Almeirante

20 de julho