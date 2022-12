A contagem decrescente para a festa de 25 anos do MEO Sudoeste já começou e os primeiros 'convidados especiais' foram anunciados pela organização. David Guetta, Nial Horan e Ivandro vão marcar presença na edição de 2023 do festival que se realiza anualmente na Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar.

"Será uma semana para celebrar 25 edições plenas de história e de estórias que marcam a juventude de gerações desde a primeira edição em 1997: amigos, praia, campismo, um ambiente que não se esquece ao som da banda sonora perfeita com melhor música de cada momento", sublinha a organização.

David Guetta, e que já foi chamado DJ residente do MEO Sudoeste, e Niall Horan, cantor e compositor cuja carreira nasceu enquanto membro da boyband One Direction, sobem ao palco MEO no dia 9 de agosto. Já Ivandro vai estrear-se no palco principal do festival no último dia (12).

O MEO Sudoeste adianta ainda que serão anunciadas novas confirmações em breve. Os bilhetes para a edição de 2023 já estão à venda em meoblueticket.pt e nos locais habituais, com preços especiais até 31 de dezembro.

O Fã Pack exclusivo FNAC MEO Sudoeste também já está disponível, nas lojas FNAC e em fnac.pt, por 92 euros (20% de desconto) e inclui o passe de para todos os dias do festival com campismo, tote bag exclusiva. Nas lojas, há ainda 20 packs premiados, dos quais 10 com upgrade duplo para Exclusive (acesso à zona exclusiva em frente ao palco MEO) e 10 com acesso duplo à zona VIP do Festival.

Está também à venda o Pack Tribo MEO Sudoeste, nas lojas MEO e em meoblueticket.pt, "com cinco passes, dos quais um é oferta e ainda com desconto de 20% até 31 de dezembro".

Cartaz:

Dia 9 de agosto

Palco MEO – David Guetta, Niall Horan

Dia 12 de agosto

Palco MEO – Ivandro

Informação de Bilhetes

Até 31 de dezembro:

Passe Geral – 115€

Bilhete Diário – 50€

1 de janeiro a 15 de abril:

Passe Geral – 120€

Bilhete Diário – 55€

16 de abril a 31 de julho:

Passe Geral – 125€

Bilhete Diário – 60€

Em agosto:

Passe Geral – 130€

Bilhete Diário – 65€