Depois de dar a conhecer o single de avanço "Quase Igual a Ti", que abre as portas ao seu álbum de estreia, Miguel Carmona lança esta sexta-feira, dia 2 de junho, uma nova canção. "Sorriso Escondido" já se encontra disponível em todas as plataformas digitais e conta com um videoclipe no YouTube.

A letra do tema foi escrita por Miguel Carmona, em conjunto com os cantores e compositores iolanda e Riic Wolf. Já a produção esteve a cargo da dupla Ariel e Migz.

"Nesta música, o artista debruça-se sobre o tema da vulnerabilidade numa relação amorosa e o quão impactante isso pode ser para amenizar os problemas e as ansiedades da rotina diária. É uma canção que fala não só sobre a importância de comunicar de uma forma transparente como também do alívio que é sentir-se compreendido pela outra pessoa", adianta a Sony Music Portugal em comunicado.

Foi com a conquista do terceiro lugar no "The Voice Portugal" que angariou uma forte base de fãs, mas pode-se dizer que a entrada no mundo artístico se deu no momento em que começou a criar conteúdos que acabaram por se tornar virais, como são exemplo o mashup das cançōes mais ouvidas do ano, que lhe valeram a atenção das principais rádios nacionais.