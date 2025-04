A artista cabo-verdiana Rislene lança esta quinta-feira, 17 de abril, "Disisti", o primeiro avanço do seu álbum de estreia. A canção

já disponível em todas as plataformas digitais e vem acompanhada de um videoclipe, realizado por Diogo Carvalho (Gazella).

O tema "é um retrato cru e visceral dos momentos de dor profunda e da solidão que tantas vezes acompanha o sofrimento emocional", explica o comunicado. Cantada em crioulo cabo-verdiano com nuances em francês, a canção "traz à tona temas como depressão, desesperança e a sensação de não ser ouvido, mesmo quando se grita por dentro".

A cantora está a preparar o seu disco de estreia em residência artística com produtores como Charlie, Migz e Ariel.

"Cantora, rapper e compositora, Rislene navega entre o francês e o crioulo com a fluência de quem habita múltiplos mundos. As suas letras, de um realismo poético e incisivo, desvendam as camadas sociais e as dores íntimas de quem cresce entre geografias e identidades. Em 'Disisti', esse olhar frontal e raiz ganha nova dimensão, prometendo ser um prelúdio de um álbum que se anuncia tanto mapa quanto espelho de uma geração", acrescenta o comunicado.