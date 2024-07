Mike11 está de volta aos lançamentos em nome próprio com uma nova colaboração. Depois de editar o seu segundo disco de originais – "ELEVEM" –, o guitarrista, cantor e compositor estendeu o convite aos D.A.M.A para uma colaboração em “Eu e Tu”.

No regresso às novidades a solo, o artista juntou-se a Francisco Pereira (aka Kasha), Miguel Coimbra, Miguel Cristovinho e a uma série de músicos envolvidos na composição e pós-produção – entre eles Sebastian Crayn.

Com guitarras gravadas em Sevilha, no estúdio de Luis Villa – vencedor de um Grammy Latino –, “Eu e Tu” traz para "solo nacional esse tom próprio do cancioneiro do outro lado da fronteira, sem perder, porém, a essência das cordas portuguesas que ecoam nas vozes destes cantautores portugueses", frisa o comunicado.