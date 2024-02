Os D.A.M.A vão regressar ao MEO Arena, em Lisboa, em 2025. A banda de Miguel Coimbra, Miguel Cristovinho e Kasha vai subir ao palco da maior sala do país no dia 14 de fevereiro do próximo ano.

"E porque ter ambição não é só desejar, é ter entusiasmo com um propósito, aqui estamos nós a prometer mais um salto único, um espetáculo no dia de São Valentim para todas aquelas pessoas que, tal como nós, procuram apaixonar-se pela vida todos os dias", destaca Miguel Cristovinho.

Já Kasha acrescenta que, no Dia dos Namorados, "o MEO Arena será recinto de festa com ativações temáticas e surpresas que tornarão o encontro inesquecível para os milhares de pessoas que irão celebrar a arte e o amor - em todas as suas formas". "Saber que passados estes anos continuamos a ter tanto público que nos sente e nos quer ver ao vivo é algo que dá sentido a tudo o que fazemos. Temos uma história de amor com o público, dia 14 de fevereiro de 2025 começa outro capítulo".

"Sejam solteiros, namorados ou casados, concerto é dedicado a todos os enamorados do nosso País. É com enorme satisfação que anunciamos o maior evento do dia dos namorados de 2025. Vem celebrar este dia connosco e fazer crescer a nossa bolha de amor", remata Miguel Coimbra.

Os bilhetes para o concerto já se encontram à venda na MEO Blueticket.

