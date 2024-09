Milhanas, considerada uma grandes revelações da música nacional, vai apresentar subir ao palco da Casa da Música, no Porto, a 5 de fevereiro de 2025. Já no dia 13 de fevereiro, a artista atua no Centro Cultural de Belém (CCB) em Lisboa.

Em comunicado, a Sons em Trânsito sublinha que, "com música nova a caminho, o percurso da artista está vincado e os concertos em Lisboa e no Porto prometem trazer uma nova luz à trajetória da artista".

"De Sombra a Sombra" , editado em 2023, é o primeiro álbum de Milhanas. "Quando lancei o disco revia-me emocionalmente em todos os lugares desta história, cantá-lo foi, muitas vezes, duro e pesado. Já não me encontro mais nesse ciclo tão triste de apatia, a vida ganhou muita luz e é em torno dela que estes concertos vão acontecer. Vou revisitar o disco com mais distância e empatia, haverá também espaço para novas canções, que celebram este novo capítulo", explica a artista.