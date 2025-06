Milhanas editou na passada semana um novo single, "Apagar a Sombra". A canção surge quase como uma “bonus track” em resolução ou fecho do ciclo "profundamente pessoal e artístico" iniciado com o álbum "De Sombra a Sombra" (2023).

O tema marca o encerramento de uma fase marcada por introspecção e melancolia. "'Apagar a Sombra' não antecipa o próximo trabalho — é, antes, um epílogo. Após uma exploração completa do seu disco de estreia, com concertos lotados no CCB e Casa da Música, a jovem artista defendeu o seu longa-duração até chegar aqui. Uma canção de despedida que olha para trás com empatia, ao mesmo tempo que pressente o alvorecer de um novo caminho, mais luminoso", resume o comunicado.

Segundo a cantora, "'Apagar a Sombra' surge como um gesto final de transição e síntese — uma despedida íntima da escuridão que moldou o primeiro disco. "Esta canção é uma purga, um fecho de ciclo. Um mantra, uma catarse, uma travessia de contenção e clareza", frisa Milhanas.