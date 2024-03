Zayn lançou na passada sexta-feira, dia 15 de março, o single "What I Am". A canção é a primeira retirada do seu quarto álbum de estúdio, “Room Under the Stairs”, que será lançado a 17 de maio.

Nos últimos seis anos, Zayn escreveu e criou “Room Under The Stairs” no seu estúdio caseiro e, segundo o artista, será o seu álbum mais pessoal de sempre.

"Este é o meu álbum favorito que fiz até agora, principalmente porque vem de um lugar de pura honestidade e vulnerabilidade. Queria que cada canção fosse como se eu estivesse sentado ao vosso lado a dizer como me sinto, a cantar diretamente para vocês. É cru e despojado e é o tipo de música que sempre quis fazer", confessa.

Em comunicado, o cantor sublinha que "trabalhar com Dave Cobb tem sido uma experiência incrível". A forma como ele elevou a música é incomparável, ele fez um trabalho incrível a ajudar-me a criar este disco. Espero que possamos levar os ouvintes numa viagem mágica e extravagante, e que eles gostem de ouvir tanto quanto eu gostei de fazê-lo", destaca.

"Acho que só estar onde estava naquela altura, ficar longe das coisas e viver com os meus próprios pensamentos inspirou-me a querer escrever algo a partir daquele lugar. Tenho de apresentar isto como um trabalho completo, é algo para mim, não apenas para o mundo", acrescenta Zayn.

“Room Under The Stairs” foi coproduzido por Zayn com o produtor Dave Cobb (Chris Stapleton, Jason Isbell, A Star Is Born, Brandi Carlile).