Mimi Froes lança esta quinta-feira, 13 de fevereiro, uma versão especial de "Vai Ruir", em dueto com Rui Veloso, gravada ao vivo no Estúdio de Vale de Lobos.

"'Cresci a ouvir Rui Veloso' parece-me o clichê da minha geração - e não há nada melhor que um bom clichê. O Estúdio Vale de Lobos é parte da casa do Rui onde está sempre o Nuno Simões como anfitrião e desta vez pedi aos dois uma pequena loucura. O entusiasmo foi-se construindo e pedi ao Rui que participasse em duas canções deste concerto/disco - fui imediatamente presenteada com um sim. Trocámos dezenas de ideias e chegámos ao 'Vai Ruir' e a uma outra canção (sua) que sairá no concerto completo", adianta Mimi Froes em comunicado.

Para a artista, Rui Veloso "traz diferentes vidas às costas e para cada história há um concerto, uma canção, um artista, como se a linha cronológica se fizesse através da música - acho que é o que acontece quando se gosta tanto disto2. "Quando terminámos as duas canções com a sua participação perguntou 'e o que é que vamos cantar agora?' e a alegria serviu-se do meu olhar para fechar o concerto", conta.

"Vai Ruir" foi criado por Mimi Froes e conta com Manuel Oliveira no piano, Francisco Brito no contrabaixo, Guilherme Melo na bateria e Manuel dos Reis Rocha na guitarra.