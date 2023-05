Mimicat vai representar Portugal no 67.º Festival Eurovisão da Canção, cuja final está marcada para 13 de maio em Liverpool, no Reino Unido. A final é antecedida por duas semifinais nos dias 9 e 11 de maio e Portugal está na primeira semifinal.

Nas casas de apostas online, ocupa o 25.º lugar no top no ranking do site Eurovisionworld, Já nas previsões relativas à primeira final, "Ai Coração" encontra-se em 10.º lugar, garantindo passagem à final do festival. Na primeira ronda de atuações, Käärijä, com "Cha Cha Cha", e Loreen, com "Tattoo", lideram o ranking.

Em conversa com o SAPO Mag, Mimicat confessou que não acompanha as previsões das casas de apostas. "Não ligo nenhuma, a malta diz-me: 'olha, as apostas estão assim e estão assado' (...) As pessoas obrigam-me a ver, por mim não vou lá ver. Não tenho interesse", conta.

"Não ligo a isso, não me influencia", acrescenta.

Veja a entrevista: