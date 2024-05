Ao lado da produtora brasileira Lu Araújo, o presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, anunciou as atrações que vão ocupar as principais ruas do centro histórico de Amarante, proporcionando uma experiência que valoriza o desenvolvimento humano e artístico através do respeito pelas diferentes culturas.

Neste espetáculo de abertura, realizado na última sexta-feira, 25 de maio, o MIMO presenteou o público e reforçou os laços entre as músicas portuguesas e brasileira com um concerto inédito entre o violoncelista, arranjador e maestro Jaques Morelenbaum, o cantor e compositor brasileiro radicado em Portugal Fred Martins e a cantora portuguesa Joana Amendoeira.

O MIMO já é uma referência entre os eventos internacionais de música realizados durante o verão português. Depois do sucesso da sua primeira edição, em 2016, o festival brasileiro já faz parte da rota dos ‘festivaleiros’. Este ano, serão 50 atividades ocupando diferentes palcos, o principal deles no Parque Ribeirinho, junto ao Rio Tâmega. Estende os braços ao recém-inaugurado Cine-Teatro de Amarante, ao Museu Amadeo de Souza-Cardoso, à Igreja de São Gonçalo, ao Centro Cultural de Amarante e aos parques e ruas da cidade.

Uma das vantagens do MIMO é a entrada gratuita, que ajuda na inclusão e no acesso de todos à arte e à cultura. Além disso, o evento também movimenta o turismo local não só de Amarante, mas também nas cidades e aldeias do entorno.

Além dos grandes nomes já anunciados pelo festival, como Marcelo D2, Fatoumata Diawara, Dino D’Santiago, Femi Kuti & The Positive Force, Arnaldo Antunes & Vitor Araújo, Leyla McCalla, Ilê Aiyê, General Levy, os Newen Afrobeat que convidam Dele Sosimi e A Cor do Som que traz Carminho como convidada, o Mimo Amarante partilha agora concertos exclusivos, novas revelações da música e as iniciativas que faltavam e que, pela sua diversidade e abrangência, vão proporcionar ao público do MIMO Festival Amarante uma experiência culturalmente rica e inesquecível.

Pela primeira vez a Portugal, o evento trará nomes da cena urbana brasileira atual como Rita Benneditto, Simone Mazzer, Vitrolab e Quinteto Nova Orquestra, além de Puta da Silva, Flávia Bittencourt, Andrea Ernest Dias Quarteto e os DJs Tahira, Farofa e Marise Cardoso, já conhecidos do público português. Da periferia de Joanesburgo, na África do Sul, o coletivo Kebra Ethiopia Sound System. Do Mali, Bassekou Kouyate & Band, um dos mais respeitados nomes da música africana, mestre do Ngoni, instrumento que faz parte da família de harpas tradicionais, muito difundida na África Ocidental.

Paralelamente à forte programação musical, o MIMO distingue-se pela diversidade artística integrando concertos ao Programa Educativo. Com o intuito de estimular a criação musical, a disseminação do conhecimento e a aproximação com repertórios de tradições musicais de diferentes origens, o MIMO promove encontros de músicos consagrados com jovens profissionais e estudantes de música. Em 2024, participam Armandinho Macêdo (A Cor do Som), Newen Afrobeat, Simone Mazzer, Nova Orquestra, Bassekou Kouyate, Rita Benneditto e Andrea Ernest Dias.