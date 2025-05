A contagem decrescente para a edição de 2025 do MIMO Festival já começou. Na passada sexta-feira, 24 de maio, a organização promoveu um "aquecimento" no Amarante Cine-Club, que contou com um concerto especial dos Expresso Transatlântico.

"É uma honra receber todos para o aquecimento do MIMO Amarante 2025", celebrou Lu Araújo, fundadora e diretora do evento. "Daqui a dois meses vamos começar um programação que envolve mais de 60 atividades, ao longo de três dias, com artistas de treze nacionalidades. O MIMO é cada vez mais transcultural", destacou, acrescentando que o festival vai receber artistas de Portugal, Brasil, Reino Unido, México, Espanha, Palestina, Senegal, Estados Unidos, Venezuela, Argentina, França, Gâmbia e Cuba.

Para Lu Araújo, "realizar um festival gratuito com essa dimensão nos dias de hoje é um verdadeiro ato de resistência e compromisso com a cultura". "Acreditamos na arte como ferramenta de transformação social — e é isso que nos impulsiona a seguir em frente, com o mesmo entusiasmo de sempre", sublinhou, em comunicado.

"Tudo de graça. A ideia é música que nos conecta, cultura que nos transforma. Neste momento do mundo, acho que o que mais precisamos é de nos conectarmos, de ter cultura e de ter paz", acrescentou a responsável durante o evento em Amarante.

Já Jorge Ricardo, presidente da Câmara Municipal de Amarante, destacou o facto de o festival afirmar o município enquanto "destino de cultura, criatividade e partilha" e realçou que “enquanto Cidade Criativa da UNESCO na categoria Música, Amarante tem também a responsabilidade de proporcionar experiências diferenciadoras e enriquecedoras, sendo o MIMO um exemplo desse propósito".

"O festival contribui para a valorização turística e social de Amarante, trazendo à cidade visitantes de diferentes origens e proporcionando novas dinâmicas económicas e culturais. A realização de mais uma edição do MIMO reforça a posição de Amarante enquanto cidade criativa e atenta à importância da cultura na construção de uma comunidade mais participativa e plural", frisou.

A edição deste ano reúne mais de 60 atividades ao longo de três dias. Com uma programação transcultural — que inclui concertos e DJ sets com artistas de treze nacionalidades —, o festival também apresenta palestras, workshops, oficinas, cortejos, sessões do MIMO Bem-Estar, MIMO para Crianças e roteiros culturais.

Ana Moura, Fogo Fogo, Juliana Linhares, Mocofaia, Daddy G (Massive Attack), Sona Jobarteh, Aja Monet e Gustavo Beytelmann & Philippe Cohen Solal (Gotan Project) são alguns dos destaques da edição de 2025 do festival.

CARTAZ:

Mocofaia (Concerto) - Brasil

Botafogo (DJ Set) - Portugal

Juliana Linhares (Concerto) - Brasil

Ana Moura (Concerto) - Portugal

Phephz (DJ Set) - Brasil

Fogo Fogo (Concerto) - Portugal

Cal Jader B2B Ritmos Cholulteka (DJ Set) - Reino Unido / México

Programa Educativo

Juliana Linhares (Ficções do Real: Juliana e o Nordeste Reimaginado) - Brasil

19 DE JULHO

Djiiva (DJ Set) - Brasil

Jéssica Gaspar (Concerto) - Brasil

Momi Maiga (Concerto) - Senegal

Aja Monet (Concerto) - Estados Unidos

Sucata (DJ Set) - Brasil

José James (Concerto) - Estados Unidos

Saya (DJ Set) - Espanha / Portugal

Chief Adjuah (Concerto) - Estados Unidos

Daddy G (DJ Set) - Reino Unido

Programa Educativo

Luizinho do Jêje (Oficina de Instrumentos de Percussão) - Brasil

Carlos Malta (Esculpindo o Vento – Sopros e Criatividade) - Brasil

Gustavo Beytelmann (Tango Contemporâneo – Entre a Tradição, a Improvisação e a Composição) - Argentina

Bernardo Aguiar (O Pandeiro como Bateria de Bolso) - Brasil

20 DE JULHO