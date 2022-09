O álbum, saído em finais de maio passado, inclui poemas de Tiago Torres da Silva, Luis Eduardo Aute, Mário Cláudio e Natália Correia, entre outros.

No dia 10 de outubro, Mísia atua em Allensbach, na Alemanha, seguindo para França, onde canta no dia 22, no Pictta LUSA Festival, em Poitiers.

Já em novembro, a criadora de “Dança de Mágoa 2” (Fernando Pessoa/Mário Pacheco) atua, no dia 25, em Saint-Maximin la Sainte Baume, em França, e, no dia 27, sobe ao palco do Trifolion, em Echternach, no Luxemburgo.