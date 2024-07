A fadista Mísia morreu este sábado aos 69 anos. A notícia foi confirmada pelo amigo de longa data, o escritor Richard Zimmler, nas suas redes sociais.

"Estou desolado, pois a minha velha amiga, a cantora Mísia, acabou de nos deixar. Partiu em paz, docemente, sem dores. Gostei tanto dela", partilhou Richard Zimmler na sua página de Facebook.

A cantora lutava há vários anos contra doença oncológica.

Mísia, que nasceu no Porto e tem ascendência espanhola, é considerada uma das mais inovadoras vozes do fado desde os anos 1990.

Mísia iniciou-se na carreira artística na Catalunha, mas só a partir da década de 1990 se dedicou ao fado, editando o primeiro álbum, em nome próprio, em 1991, ao que se sucedeu, em 1993, "Fado" e, mais tarde, em 1998, "Garra dos sentidos", distinguido com o Prémio Charles Cross, em França.

Desde então a intérprete pisou os mais diferentes palcos do mundo e gravou fado e outras músicas, como canção napolitana e tangos.

"Paixões Diagonais", em que Mísia é acompanhada por Maria João Pires, foi editado em 1999, após a distinção da academia francesa, e, em 2003, com música de Carlos Paredes e textos de diferentes poetas, gravou o álbum "Canto", que lhe valeu o Prémio da Crítica Alemã.

"Drama Box" e "Ruas" são outros álbuns da intérprete que, entre outros artistas e agrupamentos, gravou com o ensemble L'Arpeggiata, da harpista e musicóloga austríaca Christina Pluhar.

Em 2013 editou o álbum “Delikatessen - Café Concerto”, que apresentou como “um menu fantástico de canções, que têm um toque bastante kitsch e cinematográfico”, que inclui um inédito de Tiago Torres da Silva, “Rasto Infinito”.

O álbum “Para Amália”, editado em maio de 2015, sucedeu “Do Primeiro Fado ao Último Tango”, também um duplo CD, que sintetiza uma carreira de 25 anos, e que apresentou em dezembro último no Teatro Trindade, em Lisboa.

Ao longo da sua carreira, Mísia arrecadou diferentes distinções, entre as quais a Ordem das Artes e Letras de França, em 2011, a Ordem de Mérito Civil em Portugal, o Prémio Gilda no 33.° Festival Cinema e Donne, em Itália, pela sua participação no filme “Passione”, realizado por John Turturro. Em 2012, recebeu o Prémio Amália Rodrigues na categoria Divulgação Internacional.