Os Miss Universo foram os vencedores da edição deste ano do Prémio INATEL, um galardão que tem como objetivo "premiar músicos e bandas portuguesas que tenham desenvolvido o seu trabalho em torno da música popular e tradicional, reinventando-a e criando novas roupagens."

A entrega do prémio aconteceu esta quarta-feira, dia 22 de janeiro, no Teatro da Trindade, durante a Gala Social INATEL 2025.

Em 2024, o projeto, composto a quatro mãos por Afonso Branco e André Ivo, rapidamente despertou a atenção do público. No ano passado, o grupo editou o disco de estreia, "Manifesto do Jovem Moderno".

Depois dos primeiros concertos de apresentação, a banda está a preparar uma digressão pelo país ao longo deste 2025, com várias datas já confirmadas, que serão anunciadas brevemente.