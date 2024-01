"Ser Português" é o single de estreia dos Miss Universo. O tema foi lançado no passado dia 5 de janeiro.

A banda é composta por Afonso Branco, neto de José Mário Branco, e André Ivo. A canção, que já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música, conta com letra e música dos dois jovens artistas. O videoclip, com realização de André Ivo, também já foi divulgado.

"Se aquilo que tu lês são pensamentos de um burguês/ Explica então outra vez o que é que é ser português?/ Se aquilo que tu vês são só canções ao fim do mês/ Explica então outra vez o que é que é ser português?", cantam os Miss Universo no refrão do single de estreia.