Alan Rankine, guitarrista e teclista da banda escocesa The Associates, morreu aos 64 anos. A notícia foi confirmada pelos filhos do artista, Callum e Hamish, esta terça-feira, dia 3 de janeiro.

Segundo o comunicado, o músico morreu em casa "pouco depois de passar o Natal com a sua família". "Era um homem lindo, gentil e amoroso, que nos fará muita falta", sublinharam os filhos.

Alan Rankine criou os The Associates no final dos anos 1970 com o cantor Billy Mackenzie. A banda editou três álbuns de estúdio - "The Affectionate Punch" (1980), "Fourth Drawer Down" (1981) e "Sulk" (1982).

O artista deixou o grupo em 1982 e tornou-se produtor. Em 1986, Alan Rankine apostou numa carreira a solo.

O músico foi ainda professor no Stow College de Glasgow e ajudou os alunos a criar a Electric Honey, editora que foi impulsionou bandas como Biffy Clyro, Belle & Sebastian ou Snow Patrol.