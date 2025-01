John Sykes, guitarrista britânico de hard rock das bandas Thin Lizzy e Whitesnake, morreu esta semana, aos 65 anos. O artista lutava contra um cancro.

Em comunicado publicado no site do músico, a equipa recorda John Sykes como "um homem atencioso, gentil e carismático, cuja presença iluminava qualquer sala".

O guitarrista começou a sua carreira no início dos anos 1980, com a banda Tygers Of Pan Tan. Em 1982, John Sykes juntou-se aos Thin Lizzy.

O britânico foi também guitarrista dos Whitesnak e esteve envolvido na criação de algumas das canções da banda, incluindo "Still Of The Night" e "Is This Love".