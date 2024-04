CJ Snare, vocalista dos Firehouse, morreu na passada sexta-feira, dia 5 de abril, aos 64 anos. A notícia foi confirmada pela banda.

Nas redes sociais, os membros do grupo recordaram o "irmão" como "um guerreiro do rock and roll". "Estamos em choque", frisaram no comunicado.

Katherine Little, namorada do artista, adiantou que CJ Snare estava a a lutar contra um cancro do cólon desde 2020. "O prognóstico era mau, mas isso não o travou. Em 2021, fez uma operação que nos permitiu viver estes últimos anos com ele", explicou.