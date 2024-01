Melanie, a cantora de temas como "Brand New Key" ou "Lay Down (Candles in the Rain)" e que atuou no festival de Woodstock, morreu esta semana aos 76 anos. As causas da morte não foram reveladas.

Nas redes sociais, os três filhos da cantora – Leilah, Jeordie e Beau Jarred – confirmaram a notícia e recordaram a mãe. "Queremos agradecer a cada um de vocês pelo carinha que têm pela nossa mãe", escreveram.

Melanie nasceu em Nova Iorque e conquistou os tops norte-americanos com os temas "Brand New Key" e "Lay Down (Candles in the Rain)". . No Reino Unido, a cantora conquistou o top 10 com uma versão de "Ruby Tuesday", dos Rolling Stones.

Em 2015, a norte-americana gravou "Look What They Done to My Song, Ma" com Miley Cyrus - ouça aqui.

Segundo a Variety , a artista estava a preparar o seu 32.º álbum de estúdio.