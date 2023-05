Elísio Donas, músico dos Ornatos Violeta, morreu este domingo, dia 28 de maio, aos 48 anos, confirmaram vários amigos e colegas nas redes sociais. As causas da morte ainda não são conhecidas.

Com Manel Cruz, Peixe, Nuno Prata e Kinörm, o músico fazia parte da banda desde a sua criação, nos anos 1990. O artista gravou os álbuns "Cão!" (1997) e "O Monstro Precisa de Amigos" (1999).

No passado dia 6 de maio, Elísio Donas subiu ao palco da Queima das Fitas do Porto com os Ornatos Violeta. O músico esteve presente em todas as digressões de regresso da banda (2012, 2018, 2022 e 2023).

Ao longo da carreira, o teclista colaborou com músicos como Sérgio Godinho, Per7ume ou Jimmy P.

O músico criou ainda o projeto Gato Morto e fez parte da banda Grace.

Ao SAPO Mag, Tozé Santos, vocalista dos Per7ume, recordou o amigo e colega. "Estivemos juntos na primeira banda, ele com 14 e eu com 13 anos. Fomos tocar à escola secundária de Ermesinde em janeiro de 1989 e fizemos a primeira entrevista juntos na Rádio Paralelo nessa altura", recorda.

"Frequentávamos a casa um do outro e, ainda há dias falávamos ao telefone, porque estou a remixar o álbum que gravámos juntos há 20 anos, o segundo dos bLUNDER - MUTE. Gravou comigo o de estreia dos Per7ume, em 2007, onde consta a sua bela prestação no tema "Intervalo" com Rui Veloso. Ainda não posso crer que partiu, era como um irmão", confessa.

