Fred White, baterista dos Earth, Wind & Fire e membro do Hall da Fama do Rock And Roll, morreu aos 67 anos. A notícia foi confirmada pelo irmão e colega de banda, Verdine White.

"Queridos amigos e fãs da família... A nossa família está triste hoje com a perda de um incrível e talentoso membro da família, o nosso adorado irmão Frederick Eugene 'Freddie' White", escreveu o irmão do artista nas redes sociais.

Fred White juntou-se aos Earth, Wind & Fire em 194, quatro anos depois do grupo ter editado o primeiro álbum. O artista gravou alguns dos maiores sucessos da banda, como "Shining Star" e "September".