Chegou a vez dos Scorpions.

Há cerca de dez anos que abundam os filmes biográficos musicais, mas a tendência consolidou-se após "Bohemian Rhapsody" encher as salas de cinema em 2018 e render uma fortuna nas bilheteiras, ganhando quatro Óscares, incluindo um para Rami Malek pela interpretação de Freddie Mercury, produtores e estúdios continuam numa corrida às vidas das estrelas da música.

Esta quinta-feira foi anunciado um novo projeto: "Wind of Change", que dramatizará a história da icónica banda alemã.

O título, claro, é o mesmo do gigantesco sucesso que foi 'single' de 1991 lançado pelos Scorpions após a falhada tentativa de golpe de Estado na então União Soviética para remover Mikhail Gorbatchov (pode ser visto aqui).

A fazer a transição dos dramas desportivos para o 'biopic' musical estará o realizador francês Alex Ranarivelo ("O Wrestler Americano", "Manobras do Destino).

Ainda não há atores envolvidos e não foram anunciadas datas de produção.

"Wind of Change" vai contar "a história de três amigos improváveis ​​cuja paixão pelo rock n’ roll alimentou a sua ascensão das cinzas da Alemanha pós-Segunda Guerra Mundial para o estrelato global na década de 1980 como a banda de rock multi-platina Scorpions", revela o anúncio oficial do projeto, citado pelo Deadline.

"Com o seu território ainda dividido e amigos e familiares do outro lado do Muro de Berlim, Rudolf Schenker, Klaus Meine e Matthias Jabs tomaram a ousada decisão de desafiar as proibições estatais e dar um salto de fé atrás das linhas soviéticas para encher arenas no coração da URSS. No auge da sua digressão revolucionária, a banda lança o que se tornará o tema definidor do fim da Guerra Fria – uma balada que circula pelo mundo à medida que o Muro cai e que ressoa até hoje como um hino pela paz", acrescenta a apresentação.

Na sua edição de fevereiro, a revista Rolling Stone estabelecia que “o filme biográfico musical é um género vasto, sempre em expansão, e não há espaço suficiente para listar tudo” o que já estreou ou está em preparação.

Após a estreia já este ano de filmes sobre Bob Marley ("One Love) e Amy Winehouse (“Back To Black”), os fãs do género estão à espera de um 'biopic' sobre Michael Jackson, interpretado pelo seu sobrinho Jaafar Jackson; Bob Dylan, interpretado por Timothée Chalamet; e Bruce Springsteen, com Jeremy Allen White (da série "The Bear") confirmado nos jeans justos do "The Boss".