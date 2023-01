A rapper norte-americana Gangsta Boo morreu este domingo, dia 1 de janeiro, aos 43 anos. Segundo a Pitchfork, a notícia foi confirmada pelo canal Fox 13.

A rapper terá sofrido uma overdose depois de ter estado num concerto em Memphis, no Tennesse, adiantou o TMZ. O caso está a ser investigado pelas autoridades locais.

Gangsta Boo dez parte dos Three 6 Mafia, tendo participado na gravação dos cinco primeiros álbuns do grupo. No final da década de 1990, a rapper investiu na sua carreira a solo, lançado o disco "Enquiring Minds".