Jannis Noya Makrigiannis, fundador e membro principal do Choir of Young Believers, morreu no final de 2022, mas a notícia foi confirmada esta semana pela agência Ghostly International. O músico natural de Copenhaga tinha 39 anos.

No comunicado, a editora adianta que o artista morreu no final de dezembro devido a “uma doença breve”.

Formado em Copenhaga no início dos anos 2000, o Choir of Young Believers conquistou o público na Dinamarca com composições orquestrais.

O grupo destacou-se nos Estados Unidos depois de pequeno concerto na edição de 2009 do South by Southwest.