Lasse Wellander, guitarrista de longa data dos ABBA morreu na passada sexta-feira, vítima de cancro, depois de uma luta recente contra a doença.

“É com uma tristeza indescritível que temos de anunciar que o nosso amado Lasse partiu. O Lasse ficou doente recentemente no que acabou por ser diagnosticado como um cancro com metástases e na manhã da sexta-feira santa ele morreu, rodeado pelos seus entes queridos", disse a família em comunicado.

“Foste um músico incrível e humilde como poucos, mas acima de tudo foste um marido, pai, irmão, tio e avô incrível", acrescenta o comunicado.

“Generoso, carinhoso e muito mais que não pode ser descrito em apalavras. Um centro nas nossas vidas e é inacreditável que agora tenhamos de viver sem ti", termina o texto.

Também os ABBA já reagiram, descrevendo-o Lasse Wellander como um "querido amigo, um tipo divertido e um guitarrista soberbo".

"A importância do seu input criativo no estúdio assim como o seu sólido trabalho na guitarra foi enorme", acrescentou a banda.

“Estamos de luto pela sua trágica e prematura morte e lembramos as palavras gentis, o sentido de humor, a cara sorridente e o brilhantismo musical de um homem que teve um papel tão fulcral na história dos ABBA", salienta o comunicado enviado pela banda a vários meios de comunicação social e também partilhado nas suas redes sociais.

Wellander tocou pela primeira vez com a lendária banda sueca de Anni-Frid “Frida” Lyngstad, Benny Andersson, Björn Ulvaeus e Agnetha Fältskog em 1974 e tornou-se depois no guitarrista principal dos ABBA nos álbuns do grupo e fez digressões com a banda de 1975 até 1980.

Lasse Wellander tocou em vários álbuns dos ABBA, incluindo em mais recentes, como os da banda sonora dos filmes "Mamma Mia" e "Mamma Mia: Here We Go Again" e o disco "Voyage", lançado em novembro de 2021.

O guitarrista tocou ainda com outras bandas nos anos 80, como os Zkiffz ou os Little Mike e lançou também sete álbuns em nome próprio.