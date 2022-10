De acordo com um comunicado da família, Loretta Lynn morreu durante o sono na sua casa em Hurricane Mills, no Tennessee, EUA.

Protegida de Patsy Cline, a cantautora nascida no Kentucky foi uma das primeiras artistas a destacar-se na country, nas décadas de 1960 e 1970, falando mais abertamente sobre a sexualidade e a vida íntima das mulheres do seu tempo.

"You Ain’t Woman Enough (to Take My Man)", "Don’t Come Home A-Drinkin’ (With Lovin’ On Your Mind)", "What Kind of a Girl (Do You Think I Am?)", "Fist City", "Coal Miner’s Daughter" ou "Your Squaw is On the Warpath" foram alguns dos seus temas mais populares.

Lynn conseguiu levar mais de 20 singles ao topo das tabelas ao longo de uma carreira que conta mais de 50 álbuns, entre "Loretta Lynn Sings" (1963) e o derradeiro "Still Woman Enough" (2021).

"Van Lear Rose" (2004), um dos últimos discos, foi também dos mais celebrados da sua carreira, ao assinalar uma colaboração com Jack White, fã confesso que se encarregou da produção e participou como cantor e compositor.

Ao longo de um percurso musical de mais de seis décadas, foi nomeada para 18 Grammys e ganhou três, tendo sido ainda premiada pela Country Music Association e Academy of Country Music, entre outras distinções.

A sua vida inspirou o filme "A Filha do Mineiro" (1980), de Michael Apted, protagonizado por Sissy Spacek, que ganhou um Óscar e um Globo de Ouro por esse desempenho.

Mantendo-se fiel ao fãs conservadores da country, Loretta Lynn foi uma das poucas artistas norte-americanas proeminentes a apoiar com entusiasmo o antigo presidente Donald Trump.