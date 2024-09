O músico Sérgio Mendes morreu esta sexta-feira, 6 de setembro, aos 83 anos, anunciou a imprensa brasileira. A causa da morte não foi revelada.

Referência da bossa nova, samba e MPB, o artista vivia em Los Angeles com a mulher, a cantora Gracinha Leporace, de quem também era parceiro musical.

O pianista enfrentava doenças decorrentes de problemas respiratórios desde 2023.

Com uma carreira de quase seis décadas, iniciou o percurso musical como pianista clássico. Através de projetos como Sexteto Bossa Rio e Brasil '66, aproximou-se da bossa nova e ajudou a divulgar o género fora de portas.

A sua versão bossa nova de "Mas que Nada", clássico de de Jorge Ben Jor, foi das suas canções mais populares, com projeção mundial a partir dos anos 1960. Na mesma década, mudou-se para os EUA, onde aproximou temas de Burt Bacharach ou dos Beatles do samba. As muitas digressões no país (incluindo com Frank Sinatra) e mais de uma dezena de presenças no Top 100 norte-americano asseguraram uma carreira internacional bem sucedida.

Sérgio Mendes créditos: AFP

Sérgio Mendes ganhou o Grammy de Melhor Álbum de World Music em 1992, com o disco "Brasileiro", com canções de Carlinhos Brown. Também ganhou dois Grammys latinos e foi nomeado ao Óscar em 2012 pelo tema "Real in Rio", do filme "Rio" (2011), de Carlos Saldanha.

O músico colaborou com nomes como Tom Jobim, Cannonball Adderley, Herbie Mann, Stevie Wonder, Erykah Badu, Q-Tip, Jill Scott, Marcelo D2 ou Black Eyed Peas.