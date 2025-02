A cantora e compositora mexicana Paquita la del Barrio, morreu esta segunda-feira, dia 17 de fevereiro. A artista tinha 77 anos.

"Neste momento de grande dor, pedimos respeitosamente a toda a imprensa e ao público que nos deem espaço e compreensão para que a sua família possa viver o seu luto em privacidade e paz", pode ler-se no comunicado nas redes sociais.

Com uma carreira de mais de cinco décadas, Paquita la del Barrio era um dos maiores ícones da música popular mexicana. A artista era conhecida pelas suas canções de protesto contra o machismo e as desigualdades de género, destacando-se no género ranchera e bolero.