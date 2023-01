O artista faleceu em Nova Iorque "após uma breve doença", informou Jesse Paris Smith, filha de Verlaine e da cantora Patti Smith, ao jornal The New York Times, sem revelar a causa exata da morte.

"Esta era uma época em que tudo parecia possível", escreveu Smith num post no Instagram no sábado, ao lado de uma foto antiga dela com Verlaine.

Nascido Thomas Miller, Verlaine adotou o sobrenome do poeta francês Paul Verlaine, cujo lirismo tentou apresentar nas suas composições, enquanto tocava a guitarra com um estilo etéreo e agressivo.

Foi colega de escola de outro ícone do punk, Richard Hell. Juntos, formaram a banda Television em 1973, ao lado do guitarrista Richard Lloyd. O primeiro álbum do grupo, "Marquee Moon", de 1977, "é "um dos maiores da era punk", de acordo com a revista Rolling Stone.

Com quase 10 minutos de duração, o single que tem o mesmo nome do álbum ilustrava a excelência de um movimento musical que incluiu vários grupos, dos Ramones aos Talking Heads, passando pelos Blondie.

Todos atuavam na principal casa do punk rock, o CBGB, um clube do Lower East Side de Nova Iorque que registou os melhores momentos do punk rock da cidade.

Apesar dos muitos elogios da crítica ao álbum "Marquee Moon", os Television tiveram uma curta vida.

Após apenas dois álbuns, a banda separou-se e Verlaine lançou vários trabalhos numa carreira a solo, ao mesmo tempo que colaborou com artistas como Patti Smith e David Bowie.

As redes sociais foram dominadas por tributos de outros artistas a Verlaine. "Vou sentir a sua falta, Tom. TV Descanse em paz", tweetou Thurston Moore, dos Sonic Youth.

Flea, baixista dos Red Hot Chili Peppers, afirmou que "Tom Verlaine é um dos melhores músicos de rock da história".

"O seu papel na nossa cultura e a sua grandiosidade na guitarra elétrica foram completamente lendários”, partilhou Stuart Braithwaite, dos Mogwai. "Citem 10 minutos de música tão bons como Marquee Moon. Não conseguirão. É perfeito".