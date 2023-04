Vivian Trimble, antiga teclista e segunda voz das Luscious Jackson, morreu a 4 de abril aos 59 anos, anunciou a banda nova-iorquina esta sexta-feira, 7 de abril.

Num comunicado na sua página do Facebook, o grupo esclarece que a morte se deveu a complicações no tratamento de um cancro que a artista enfrentava há vários anos.

Vivian Trimble juntou-se às Luscious Jackson no início da década de 1990, tendo participado no aclamado EP de estreia, "In Search of Manny" (1992), e nos dois primeiros álbuns, "Natural Ingredients" (1994) e "Fever In Fever Out" (1996), editados pela Grand Royal, dos Beastie Boys.

Depois de abandonar a banda em 1998, formou as Kostars com Jill Cunniff, também das Luscious Jackson, e as Dusty Trails com Josephine Wiggs, das Breeders.

Conhecidas por canções como "Naked Eye", "Citysong" ou "Under Your Skin", todas com a participação de Trimble, as Luscious Jackson juntam elementos do rock alternativo, hip-hop e eletrónica. O disco para crianças "Baby DJ", editado em 2013, é o lançamento mais recente de um percurso interrompido em 2017.