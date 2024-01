O Museu das Marionetas do Porto vai abrir as suas portas ao público de forma gratuita no dia 3 de fevereiro para celebrar os 11 anos de existência, anunciou hoje aquele espaço na Rua de Belomonte.

No mesmo dia vai ser inaugurada uma exposição temporária de Ricardo Leite, de acordo com o museu. Criado em 2013, quando se assinalavam os 25 anos do Teatro de Marionetas do Porto, o museu deu corpo a uma vontade antiga do fundador da companhia teatral João Paulo Seara Cardoso (1956-2010). Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram