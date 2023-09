O Spotify revelou as músicas mais ouvidas pelos utilizadores portugueses e globais na plataforma durante os dias quentes de verão.

Em comunicado, o serviço de streaming adianta que, este ano, Portugal assistiu a um crescimento exponencial da popularidade dos talentos locais, com quase metade do Top ocupado por artistas portugueses, enquanto que em 2022 apenas três figuravam na lista.

"A outra metade é composta por artistas brasileiros, o que significa que 95% das músicas do Top 20 são cantadas em português, língua que efetivamente conquistou os fãs de música este ano. Apenas 5% do Top 20 é cantado em inglês. Art Hip-hop, pop nacional ou mesmo a fusão do fado e da música tradicional portuguesa com outros géneros como a eletrónica, revelam-se a grande tendência nacional, para além dos habituais ritmos latinos", resume o Spotify.

"Tá OK", de DENNIS e MC Kevin o Chris, foi a canção mais ouvida em Portugal este verão, seguida de “Novo Balanço" (Veigh, Bvga Beatz, Prod Malax, Supernova Ent) e "Chakras", de Ivandro com Julinho Ksd. Destaque também para Pedro Mafama com o seu super-hit "Preço Certo".

"Estamos muito entusiasmados por confirmar que a música local está a ganhar um lugar de destaque junto dos fãs portugueses, com um crescimento exponencial este ano. O nosso objetivo é promover a ligação entre os talentos locais e os utilizadores portugueses, e explorar o que está a acontecer no panorama musical do país, levando os artistas nacionais mais longe. Não podíamos estar mais felizes", afirma Melanie Parejo, Head of Music for Southern Europe do Spotify, em comunicado.

Já no topo da lista global, com mais de 390 milhões de streams este verão, estão Eslabon Armado e Peso Pluma com o seu êxito “Ella Baila Sola”. Em segundo lugar na lista está “WHERE SHE GOES, de Bad Bunny, seguida de “Seven (feat. Latto)”, com Jung Kook e Latto a fechar o top 3.

Músicas mais ouvidas do verão 2023 no Spotify em Portugal:

“Tá OK” by DENNIS, MC Kevin o Chris “Novo Balanço” de Veigh, Bvga Beatz, Prod Malax, Supernova Ent “Chakras” de Ivandro, Julinho Ksd “Nosso Quadro” de AgroPlay, Ana Castela “Novidade na Área” de Mc Livinho, DJ Matt D “Preço Certo” de Pedro Mafama “Coração de Gelo” de WIU “Maria Joana” de Nuno Ribeiro, Calema, Mariza “Como Tu (feat. Ivandro)” de Bárbara Bandeira, Ivandro “Conexões de Máfia (feat. Rich The Kid)” de Matuê, Rich The Kid “Sprinter” de Central Cee, Dave “Engana Dizendo Que Ama” de Veigh, Tz da Coronel, Toledo, Nagalli, Bvga Beatz, Supernova Ent “A Nossa Dança” de Calema “Ela Voltou de Perna Bamba” de MC Guh SR, MC Pê Original, Dj Pikeno Mpc, Markim WF “Planeta” de Bispo, Bárbara Tinoco “Papin” de MC Kevin o Chris, MC Caja “Cartão Black” de MC Caverinha, KayBlack, Wall Hein “CASA” de D.A.M.A, Buba Espinho “Lua” de Ivandro “TA TUDO BEM” de T-Rex

Músicas mais ouvidas do verão 2023 no Spotify a nível global: