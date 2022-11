O músico e produtor português Branko ruma este mês ao Brasil para duas atuações, em São Paulo e no Rio de Janeiro, revelou hoje a agência de música Arruada.

No dia 18, Branko apresenta-se no City Lights, em São Paulo, e no dia 25 "na mítica festa carioca Wobble", no Rio de Janeiro.

De acordo com a Arruada, o músico apresentará temas dos mais recentes álbuns, "Nosso" (2019) e "OBG" (2022), regressando àquele país quatro anos depois de lá ter gravado a série "Club Atlas".

Branko, ou João Barbosa, é músico, produtor, DJ, editor, está ligado à fundação dos Buraka Som Sistema, à editora Enchufada e tem o nome associado à mais recente cena de música eletrónica e de dança em Lisboa.